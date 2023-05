“Alex Flórez es inimputable”: abogado defensor ante la Procuraduría

El abogado Iván Acuña señaló ante la Procuraduría que el senador Alex Flórez es inimputable por el escándalo que protagonizó en Cartagena cuando insultó a tres agentes de la Policía mientras se encontraba en evidente estado de embriaguez.

El argumento se dio durante la audiencia de alegatos finales en el organismo de control, en la que el abogado leyó las conclusiones luego de escuchar las declaraciones de los testigos.

Durante la diligencia, Acuña reiteró la situación en la que se desarrollaron los hechos, pues recalcó que en ese momento, el Congresista no se encontraba en el pleno de sus capacidades, pues estaba totalmente alicorado.

Además argumentó que según la ley, la embriaguez es una causa para declarase inimputable.

“La embriaguez ha sido reconocida legislativamente como una causa de inimputabilidad, en ocasiones cuando se pruebe fehacientemente los efectos que puede generar el consumo de alcohol”, señaló el abogado.

También recordó lo dicho por los testigos durante audiencias previas, pues mencionó que las facultades normales se ven afectadas en diferentes grados según sea la cantidad de alcohol que haya absorbido el organismo.

El senador Alex Flórez recalcó que la Procuraduría no debería sancionarlo porque incluso, durante los hechos, no estaba desempeñando sus funciones como Congresista.

"Yo no hice eso en mi facultad plena, sino que fue resultado del alicoramiento y en dicho caso no aplica una sanción disciplinaria por encontrarme fuera de mis funciones, porque yo no estaba ejerciendo mis funciones como Senador a las 4 de la mañana y no estaba en pleno ejercicio de mis facultades, no me acuerdo de la mayoría de cosas que pasaron”, concluyó Flórez.

La diligencia fue suspendida por decisión de la Procuradora delegada para estudiar los argumentos de la defensa y reiniciará el 24 de mayo para dar a conocer el fallo contra Alex Flórez.