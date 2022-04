El abogado Calderón también señaló que el hecho de haber anunciado un reconteo de votos, decisión que no es de su competencia sino del Consejo Nacional Electoral (CNE), "demostró que no tiene conocimiento en la materia. Lo último que 'rebosó la copa' es que el mismo registrador Vega anunció que finalmente son un millón de votos lo que aparecieron y de los que todavía no se ha contabilizado a favor o en contra de ciertos políticos".

Concluyó que si prospera ese alegato y se determina la suspensión del registrador, eventualmente "los presidentes de las altas cortes -que son los que eligen al registrador- tienen que hacer una convocatoria exprés y nombrar a una persona idónea para que convoque a un Concilio Electoral, en el que están los exregistradores, directores de la Registraduría Nacional, expertos que conocen en materia electoral y en cuestión de una semana puede restablecer la confianza de los ciudadanos que está vulnerada".