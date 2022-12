Alias '19', líder de la Primera Línea, podría ser gestor de paz del Gobierno Petro

Varias decisiones que ha tomado el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro a lo largo de estos meses han generado rencillas entre diferentes bancadas del Congreso, pero lo que sin duda ha creado polémica en el país es la posible liberación de jóvenes pertenecientes a la Primera Línea con el fin de que sean gestores de paz.

Uno de los nombres que ha sonado es el de Sergio Pastor, más conocido con el alias ‘19’ y uno de los líderes de la Primera Línea, condenado a 14 años de prisión por los delitos de tortura y concierto para delinquir durante las protestas.

Frente a este tema, el ministro de Justicia, Néstor Osuna ha explicado que se estudia sí el decreto en el que se conocerán los nombres de los gestores de paz que fueron detenidos durante las protestas, habrá campo para las personas ya condenadas, como es el caso de Pastor.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca, también ha aclarado que este beneficio no aplicará en todos los casos.

“Hay un tipo de delitos que no van a ser cobijados por esta liberación. Consideramos que delitos de lesa humanidad, delitos relacionados con la tortura y graves, no podrán ser liberados y el Gobierno lo sabe. Creemos que alias 19 no va a ser objeto de esta decisión”, dijo.

En los últimos días el ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó que los líderes sociales, campesinos y la comunidad afrodescendiente también serán tenidos en cuenta para ser "gestores sociales".