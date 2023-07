Alias 'El Negro Ober' solicitó al Inpec que lo envíe a un patio para "resocializarse"

En un documento escrito a mano por alias 'El Negro Ober', señalado jefe de 'Los Rastrojos-Costeños', le solicita a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que lo envíen a un patio para "resocializarse y compartir con otros reclusos”.

Igualmente, asegura que se compromete tanto él como la organización a bajar los índices de extorsión y homicidios en Barranquilla. En apartes de la carta, le pregunta al director al del organismo las razones por las cuáles le extremaron las medidas de seguridad.

"Yo no tengo nada en contra de usted y puedo vivir en cualquier patio que usted me asigne. No como usted lo manifiesta, en el último comunicado que me hizo llegar, que por parte del grupo de seguridad, me asigne patio y mi respectiva celda que usted, como director, me alzaba las medidas de seguridad. Quisiera saber qué está pasando; legalmente, son cinco días o diez de castigo y aquí se están violando mis derechos como persona y como humano que soy", expresa en el escrito, el cual finaliza: "Le agradezco su mayor colaboración y por favor colabore a dar respuesta. Muchas gracias y que Dios lo bendiga".

Recientemente, las autoridades allanaron las celdas de aproximadamente 13 personas, señaladas de ser cabecillas y mandos medios de grupos delincuenciales dinamizadores de la extorsión.

Los operativos fueron realizados por el Gaula de la Policía, en articulación con la Fiscalía y el Inpec, de forma simultánea en ocho centros de reclusión.

Los centros carcelarios donde se realizaron los operativos simultáneos están ubicados en Bogotá, Cartagena, Popayán, Barranquilla, El Barne (Antioquia), Jamundí (Valle), Girón (Santander) e Ibagué (Tolima).

Entre los privados de la libertad cuyas celdas fueron allanadas y a quienes se les podría imputar nuevos delitos, según indicó la institución, están 'El Negro Ober', 'Niño Buitre', 'Caín', 'Happy', 'Tommy Masacre', 'Cachetes', 'Fabianis', 'JJ', 'Oton', '07', 'Hormiga', 'Bindi' y 'Andi'.

"Como resultado de esta ofensiva masiva contra las diferentes estructuras delincuenciales, fueron incautados 28 celulares, 28 tarjetas SIM, 28 cargadores y ocho agendas que contenían listados de números telefónicos de posibles víctimas de extorsión", indicó la Policía Metropolitana en la capital del Atlántico, en un comunicado.