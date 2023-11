Alias 'Satanás' buscará negociar un preacuerdo con la Fiscalía: ya fue enviado a la cárcel

En el desarrollo de las audiencias concentradas en contra de José Manuel Vera, alias Satanás, quien es reconocido por ser un peligroso capo de extorsiones en Bogotá, de origen venezolano de 27 años confesó ante el juez 53 Penal de Control de Garantías de Bogotá, que sí cometió los delitos por los que la Fiscalía lo está investigando. El implicado no aceptó cargos y pidió una negociación con la Fiscalía.

La fiscal le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio, extorsión, en modalidad de agravados; desplazamiento forzado y porte ilegal de arma de fuego.

“Nosotros no nos vamos a ir a juicio, nosotros no nos vamos a ir a nada de eso, ya, porque yo sé las cosas que he hecho. Yo necesito conversar con usted, para que se me dé un preacuerdo”, aseguró "Satanás".

Con base en las pruebas, el hombre sería el determinador de por lo menos seis homicidios y estaría involucrado en 50 actos de extorsión y dos casos de desplazamiento forzado en Bogotá.

La fiscal encargada relató que alias Satanás enviaba mensajes amenazantes a los celulares de las víctimas y les exigía pagar diversas sumas de dinero, cuando no cumplían lanzaba granadas o disparaba armas de fuego en contra de sus lugares de residencia o establecimientos comerciales.

Del mismo modo, la banda criminal enviaba panfletos intimidatorios a comerciantes, transportadores y habitantes.

La Fiscalía reveló que alias "Satanás" se comunicó con el investigador del caso y lo amenazó de muerte si seguía persiguiendo a los integrantes de su banda.

"Contactó al investigador y le dijo que si seguía molestando a sus muchachos lo iba a matar, pero primero lo dejaba turuleto", dijo la fiscal.

Por otra parte, se conoció que el implicado ya había sido judicializado en el 2019 por un asesinato, por lo que estaba privado de la libertad, sin embargo se fugó en el 2022.