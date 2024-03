Juan Manuel Vera Sulbarán, alias "Satanás", se encuentra bajo una vigilancia más estricta en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, La Tramacúa, luego de amenazar a la directora del centro penitenciario.

En una carta enviada, el recluso exige ser cambiado de celda y patio en menos de 24 horas, amenazando con violencia contra los guardias del Inpec si su solicitud no se cumple. El texto también expresa la esperanza de un traslado pronto o una estadía en un lugar adecuado.

"Yo le solicito mi traslado en menos de 24 horas; de no ser así, yo, Satanás, me voy a sentir en la obligación de empezar a matar a los señores de la guardia Inpec. Mi pronto traslado o mi estadía en un patio decente. Gracias. La felicidad y tranquilidad no tienen precio. Att, Satanás", se lee en la carta presentada por la Fiscalía.

Además de estas amenazas, se conoció que "Satanás" estaría involucrado en prácticas de extorsión dentro del centro penitenciario, pagando hasta $7 millones por un celular y $500 mil por una llamada telefónica. Esto ha llevado a la Fiscalía Seccional de Bogotá a iniciar una investigación sobre el asunto.

En respuesta, Oscar Roballo, representante del pre-sindicato Inpec, ha rechazado rotundamente las amenazas y ha afirmado que las medidas implementadas para combatir la corrupción y desmantelar bandas criminales están funcionando. Sin embargo, hizo un llamado especial a las autoridades locales para abordar el problema de seguridad en La Tramacúa de manera integral y efectiva.

Por su parte, el Inpec ha declarado que continúa trabajando para combatir la extorsión en los centros de reclusión y que "Satanás" y otros involucrados están siendo vigilados constantemente. Hasta el momento, no se han encontrado pruebas de posesión de elementos prohibidos ni actividades delictivas dentro del establecimiento.