Altas Cortes conmemoran los 38 años del Holocausto del Palacio de Justicia

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Comisión de Disciplina y el Consejo Superior de la Judicatura, conmemoraron el aniversario número 38 de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

En la sede del palacio, en el centro de Bogotá, los magistrados, funcionarios judiciales y víctimas, realizaron un acto para honrar la memoria de las más de cien víctimas que dejó la toma por parte de la guerrilla del M-19 y en 1985.

Manuel Urán, nieto del exmagistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, un niño de 13 años, recordó que desde que tiene memoria ha escuchado hablar de lo sucedido el 6 y 7 de noviembre hace 38 años y que este ya no es una historia personal.

"La toma del Palacio de Justicia ya no es historia personal para mucha gente, sino es historia de la nación colombiana. En el colegio, unos amigos míos me preguntaron sobre el Palacio de Justicia. Las preguntas me parecían un poco ignorantes e irrespetuosas. Por ejemplo, ¿Cuándo pasó eso? Ahí mataron por ahí 10 personas, ¿no? ¿Eso a quién le importa? Seguro fue Petro el que mató a tu abuelo", aseguró Manuel.

Leer también: Papá de Luis Díaz estaría en la Serranía del Perijá, dice el Gobierno

La magistrada Diana Fajardo, presidenta de la Corte Constitucional, resaltó la lucha de las familias que no han recibido la verdad, que pese a los casi cuarenta años que han pasado desde la tragedia, siguen esperando tener verdad y dar un último adiós a sus seres queridos.

"Volver a decir que de las 100 personas que fallecieron en el holocausto, cuyos nombres por fin se visualizaron en la placa instalada por los presidentes de la corte hace un año, esa placa, no todas han podido ser despedidas en cuerpo y alma, tal como sus familias lo desean y exigen, porque todavía falta el cuerpo", recalcó Fajardo.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, exaltó el trabajo de los magistrados y funcionarios que levantaron desde las cenizas el Palacio de Justicia y continuaron con la labor de impartir justicia.

"El marco histórico de la violencia, a pesar de la cual se levanta nuevamente este Palacio de Justicia, nos invita a persistir en caminos de reconciliación, en los que el reconocimiento de los otros como portadores de derechos inalienables es la oportunidad de reflexión y reencuentro", concluyó Castillo.

Le puede interesar: Procuraduría pide tumbar cambio de nombre de la Fuerza Aérea a Fuerza Aeroespacial

Las víctimas volvieron a pedir justicia y que las autoridades judiciales les den las respuestas que necesitan y quieren, a la espera de encontrar la tranquilidad de saber el paradero de sus seres queridos que siguen desaparecidos casi cuarenta años después.