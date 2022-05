Altas Cortes piden mantener vigente la norma que creó las audiencias virtuales

Los presidentes de las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, y representantes de la Rama Judicial solicitaron al Congreso de la República que mantenga la vigencia del decreto que permitió la virtualidad de los procesos judiciales en medio de la pandemia por el coronavirus.

Se trata del decreto 806 de 2020 que habla sobre el uso de las tecnologías de la información en la administración de justicia, el cual se creó en medio de la pandemia por el coronavirus y permitió a todos los juzgados del país empezar a adelantar las audiencias virtuales.

La preocupación de las altas cortes es que la vigencia de este decreto finaliza el próximo 4 de junio y si no se vuelve permanente, existe la incertidumbre de no saber si los procesos y las notificaciones de las decisiones podrían continuar virtualmente o no, lo que podría llevar a congestionar aún más el sistema judicial.

Varias fuentes consultadas por RCN Mundo señalaron que el decreto de la virtualidad facilitó el trabajo de la Rama Judicial, pues todo se empezó a tramitar por correo electrónico, lo cual agilizó los trámites judiciales permitiendo “flexibilidad y eficacia de la administración de justicia”.

La solicitud de las altas Cortes, la Fiscalía General de la nación, y de los representantes de la Rama Judicial se envió a través de una carta dirigida a Juan Diego Gómez, presidente del Senado y Jennifer Arias, presidenta de la Cámara.

“Solicitan agilizar la deliberación y trámite del proyecto de ley de la referencia con el fin de convertir en legislación permanente el Decreto (…) la anterior solicitud busca evitar congestión y traumatismos en el sector justicia si llegará a presentarse la conveniente circunstancia”, se lee en el escrito.

La petición está firmada por Jorge Luis Trujillo, presidente del Consejo Superior de la judicatura; Carlos Enrique Moreno, presidente del Consejo de Estado; Aroldo Wilson Quiróz presidente de la Corte Suprema de Justicia; Marta Mancera, Vicefiscal General de la Nación; y Luis Fernando Otálvaro representante de los empleados de Rama Judicial.