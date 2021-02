Alto Comisionado le da ultimátum al ELN para que libere a Tulio Mosquera

En su visita a Quibdó (Chocó), el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, le exigió al ELN la liberación del exalcalde de Alto Baudó, Tulio Mosquera, quien fue secuestrado el 24 de agosto de 2019 cuando era candidato a la Alcaldía de esta pobación.

Ceballos señaló que la guerrilla envía un mensaje “contradictorio” al decir que tiene voluntad de paz, pero exige 3 mil millones de pesos por liberar al dirigente político.

Ceballos Arévalo afirmó que el Gobierno Nacional seguirá trabajando por la liberación de todos los secuestrados, entre ellos Tulio Mosquera y Freddy Rangel, de quien no se tienen pruebas de supervivencias desde hace cuatro meses. Advirtió que el cese de este delito es una condición para unos futuros diálogos.

"No habrá un espacio de diálogo con el ELN si no entregan a todos los secuestrados, si no entregan a Tulio Mosquera, si no entregan a Freddy Rangel quien también fue secuestrado en Chocó y de quien no tenemos ninguna información. Una muestra clara de voluntad de paz es la liberación de todos los secuestrados", indicó.

A finales de octubre del año pasado se conoció la más reciente prueba de supervivencia de Tulio Mosquera. En un video de 58 segundos grabado en las selvas chocoanas, el dirigente le envió un mensaje a su esposa y a sus cinco hijos en el que dijo que el ELN exige tres mil millones de pesos por su liberación y agradece las gestiones que se puedan hacer.

"Las condiciones que se han puesto por parte del ELN para mi salida de acá es la exigencia de 3 mil millones de pesos (...). Reitero que son las condiciones para mi salida. Agradezco lo que se pueda hacer", indicó.