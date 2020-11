Los abogados de Rodrigo Londoño ('Timochenko'), presidente del partido Farc, y del senador Julián Gallo Cubillos (conocido como 'Carlos Antonio Lozada') presentaron ante la Fiscalía General de la Nación un memorial en el cual manifiestan que sus defendidos están dispuestos a “aportar verdad y presentarse ante la justicia en el caso del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado”, pero ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Lea además: Duque pide citar a los exjefes de las Farc que aceptaron participación en crimen de Gómez Hurtado

En ese memorial, los juristas advierten que la JEP “ es la instancia creada y normada a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz, entre la antigua guerrilla y el Estado colombiano, con el fin de aplicar justicia en los hechos realizados en el marco del conflicto civil y armado”, y consideran que es improcedente “constitucional y legal de citarlos a comparecer ante la Fiscalía General” ya que eso afecta “el procedimiento constitucional enmarcado en las normas que regulan la relación entre la justicia ordinaria y la JEP”.

“Se busca el respeto de una garantía constitucional: el principio del non bis in ídem que se encuentra estipulado en el inciso 4º del artículo 29 de la constitución, que establece que quien sea sindicado tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, señala la carta de 'Timochenko' y 'Lozada' a la Fiscalía, que los había citado para este jueves pero a la cual no asistieron.

Lea también: Las tres peticiones que llevarán los excombatientes de Farc al presidente Duque

El memorial reitera que tanto Rodrigo Londoño como el senador Julián Gallo, en su calidad de comparecientes, “estarían siendo citados por un mismo hecho a dos jurisdicciones diferentes, lo que representa una abierta violación al principio reseñado ”.

Así mismo 'Timochenko' y 'Lozada' aseguran que ellos, como firmantes de paz, y sus abogados, no se oponen al traslado de pruebas “en el marco de la colaboración armónica entre la JEP y la Fiscalía General de la Nación, no solo en el caso de Álvaro Gómez Hurtado sino en todos aquellos no esclarecidos por la Fiscalía y en los cuales se están haciendo aportes a la verdad como parte del compromiso asumido por los firmantes”.

Le puede interesar: 'Santrich' negó que el 'Mono Jojoy' hubiera ordenado el crimen de Álvaro Gómez Hurtado

Finalmente, los dos dirigentes del partido Farc recalcan que reafirman “el compromiso con el aporte temprano de verdad en el marco jurídico creado por el Acuerdo Final de Paz y el respeto a las instituciones”.