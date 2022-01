Álvaro Uribe: Audiencia de preclusión se reanuda hoy 13 de enero

Cabe recordar que Deyanira Gómez fue la esposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien atestiguó ante la Corte Suprema de Justicia contra Uribe Vélez y quien es considerado como un testigo importante dentro de la investigación.

En esta diligencia que se continúa desarrollando de manera virtual, ya se han pronunciado varias de las partes intervinientes, entre ellos el abogado Reynaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, también acreditado como víctima al igual que, el exvicefiscal Jorge Perdomo y el exfiscal Eduardo Montealegre.

Tanto el exsenador como su defensa y la Fiscalía, han asegurado que no se cometieron delitos en este caso y que al contrario se utilizaron testigos falsos para incriminar al jefe máximo del Centro Democrático.

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, presentó varias declaraciones juramentadas para sustentar su petición de preclusión de la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

El delegado del organismo investigador señaló que Uribe no tuvo participación directa ni indirecta en la presión a testigos.

Una de las grabaciones más importantes que fueron presentadas durante la diligencia virtual, consistió en la declaración que en 2019 entregó ante la Corte Suprema de Justicia el mismo Álvaro Uribe Vélez.

En la grabación que duró más de una hora, el expresidente aseguró que nunca le ordenó al abogado Diego Cadena que ofreciera dinero a cambio de obtener las declaraciones de exparamilitares para que incriminaran al senador Iván Cepeda -reconocido como víctima dentro de este proceso- y añadió que jamás hubiera estado de acuerdo con ese tipo de prácticas.

"Recientemente aparece que el doctor Diego Cadena le dio un dinero a Carlos Enrique Vélez, nunca me informó (en referencia a Cadena) ni me consultó, me pidió una cita, le dije voy a estar en el Senado. Precisamente estaba en la mesa preparando la plenaria y el doctor Cadena, me dijo: -no mire yo le quiero contar a usted que por razones humanitarias, yo le di y mi oficina le dio 2 millones de pesos a Carlos Enrique Vélez-, yo le dije: -hombre Diego, si me hubieras consultado te hubiera dicho que no, te hubiera dicho terminantemente que no-, me dio hasta pena el tono en que se lo dije", aseguró Uribe.