Álvaro Uribe denunció a Salvatore Mancuso por calumnia agravada

En medio de la polémica que se ha generado en el país por cuenta de la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz del Gobierno, el expresidente Álvaro Uribe reveló que interpuso acciones judiciales en contra del exjefe paramilitar.

Uribe anunció que sus abogados presentaron una denuncia penal por calumnia agravada ante la Fiscalía General de la Nación, luego de los señalamientos que Mancuso ha hecho en su contra y que lo relacionan con el asesinato del entonces alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado.

"De acuerdo con lo que anuncié ya mis abogados denunciaron en mi nombre a Salvatore Mancuso quien me acusó falsamente de haberle quitado la seguridad al alcalde del Roble, Sucre, para que ellos, los paramilitares, lo asesinaran”, indicó.

De igual forma, el exmandatario confirmó que “también se tramita demanda en los Estados Unidos” en contra de Mancuso.

Uribe ha tildado de mentiroso al excomandante de las autodefensas por hacer estas afirmaciones y ha dicho que lo grave no es que sea designado como gestor de paz, sino que haya discriminación con otros actores ilegales que llevan muchos años en la cárcel.

Además, dijo que todavía está a la espera de que Mancuso presente pruebas de las acusaciones que ha hecho en su contra.

“El proceso de mi Gobierno desmovilizó, aproximadamente 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación”, dijo recientemente.

“Deberían dar el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”, añadió el expresidente.

El expresidente Andrés Pastrana en su momento también reveló que presentó una denuncia penal por injuria y calumnia contra Salvatore Mancuso, por haber señalado que grupos paramilitares apoyaron su campaña política y también la de Álvaro Uribe.