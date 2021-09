Álvaro Uribe denunció ante la Fiscalía presunta corrupción en la Alcaldía de Medellín

La pelea que tenían cazada desde hace varios días el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero terminó en los estrados judiciales.

El exmandatario decidió presentar una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación, para que se investiguen posibles hechos de corrupción que estarían ocurriendo durante la administración en la capital antioqueña.

“He informado a la Fiscalía General los nombres y los contactos de informantes de cada uno de los hechos”, reveló Uribe.

Uribe señaló que las acusaciones que se han hecho en su contra no le impiden denunciar estos actos de corrupción. “Ninguna infamia de las que suelen atribuirme me frenará de denunciar esta corrupción que me duele por esta tierra de gentes de trabajo honrado y de palabra. Denuncio esta corrupción porque en mi vida pública he manejado con absoluta transparencia los recursos del Estado, y he sido honrado en mis actividades particulares”, añadió.

En los últimos días, el líder del Centro Democrático ha revelado varias denuncias de supuesta corrupción en la ciudad de Medellín y ha dicho que esa alcaldía es “ladrona”.

“Desde hace mucho tiempo se hizo ese bloqueo de mi parte, robitos como irse a pasear con recursos de la ciudad, malabares como pretender tapar la corrupción poniendo como cortina de humo la repetición de infamias contra mi persona que he contestado debidamente. La realidad es que es una Alcaldía ladrona y una ciudad con un 40% de pobreza”, señaló recientemente Uribe.

“Estoy recibiendo información de los hechos y porque soy honorable y no me he robado ni un solo peso”, manifestó en su momento el exmandatario.

Álvaro Uribe también había puesto sobre la mesa una denuncia sobre un supuesto intento de venta de un lote con soborno por parte de la Alcaldía de Medellín.