Álvaro Uribe no presentará recurso contra orden de detención domiciliaria

“Incuestionable realidad, no tiene ningún sentido presentar un recurso de reposición que debe ser resuelto por la misma Sala. No hay que ser ingenuos, dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo frente a esta injusticia y, simplemente, facilitaría su legitimación”, señala el comunicado.



Esa decisión se habría concertado en la noche del lunes, después de una reunión virtual con el expresidente y después de que varios expertos en derecho penal, señalaran que el proceso se encuentra en etapa preliminar y no es posible que se conozcan las pruebas del caso.



Precisamente sobre ese punto, la defensa de Uribe y él mismo habían insistido en la publicidad del expediente, un hecho que según expertos no es viable dado a que esa publicidad se dará una vez la Corte decida acusarlo o llamarlo a juicio.



El expresidente Uribe es investigado por los delitos de fraude procesal y soborno por un proceso de presunta manipulación de testigos.

La Corte Suprema de Justicia lo señala como el determinador de la supuesta compra de testigos a su favor.

La defensa del expresidente insiste en que la decisión de la Corte de detenerlo es injusta y supuestamente viola el derecho de defenderse en libertad.

“La privación de la libertad de Álvaro Uribe es un hecho injusto e innecesario, pues durante los dos años y medio que cumple el proceso desde su inicio el expresidente ha cumplido todos los llamados de la justicia, ha evidenciado su voluntad de colaborar en la investigación adelantada y de ninguna manera ha entorpecido dicho proceso”, se lee en el comunicado.

La defensa del expresidente cuestiona la imparcialidad de la Corte en la decisión y señala al senador Iván Cepeda de borrar evidencia en la investigación.

“Resulta preocupante que en la orden de detención contra Álvaro Uribe se compulsaran copias contra varios testigos, que durante la indagatoria declararon a favor de la versión del expresidente. Esto es una clara coacción a personas a quienes la Corte intimida de antemano, y no se establece el mismo procedimiento para testigos como Carlos Enrique Vélez, a pesar de su evidente falta de verdad frente a la justicia, o Iván Cepeda, que no ha dado claridad sobre la entrega completa de las conversaciones con Monsalve y sí eliminó las mismas, lo cual configuraría una posible destrucción de evidencia”, dice finalmente el comunicado.