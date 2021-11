Amnistía Internacional a favor de la despenalización del aborto en Colombia

Finalmente explicó que: ”En este momento solo el 20% de los colombianos y colombianas está a favor de la penalización del aborto, entonces si la Corte pudiera leer esta realidad, pues si pudiera leer este momento histórico, no dudaría en despenalizarlo como lo hizo el Congreso de Argentina, como lo hizo la Corte Suprema mexicana, es una tendencia que no va a detenerse, una marea de niñas y mujeres decididas a defender sus propios derechos, entonces si no es la Corte Constitucional ahora si pierde esta oportunidad histórica pues será la próxima o será el Congreso pero esto va a ocurrir en Colombia porque es un mandato de derechos humanos pero también un clamor social”.