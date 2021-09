La Fiscalía General presentó al testigo clave dentro del proceso contra Paul Naranjo y Julián Ortegón por los hechos que rodearon la muerte de la joven universitaria Ana María Castro, registrada en la madrugada del 5 de marzo de 2020 en el norte de Bogotá.

Se trata de Daniel Alejandro Vega Novoa, el conductor de una plataforma de transporte que en el momento de los hechos se comunicó con la línea de emergencia 123 para pedir ayuda después de ver que de un vehículo supuestamente lanzaron a la joven.

"Ese fue el día que vi que botaron a la chica del carro”, dijo Vega Novoa al narrar lo que vio esa madrugada. Explicó que se movilizaba a una velocidad de 40 kilómetros por hora por la calle 80 (con carrera 59), puesto que estaba esperando poder tomar un nuevo servicio.

“Yo iba en la ruta para mi casa, no me salió ningún servicio, ya había cogido la calle 80, iba normal por mi carril central, cuando de pronto veo una camioneta que hace un movimiento brusco, abren la puerta del carro y botan o cae la chica al piso y como cae, queda (…)”, detalló.

También señaló que lo que primero pensó fue que ese episodio estaba relacionado con "algunos borrachos".

“Del lado derecho mío (puesto del conductor) sale un chico que me golpea el carro y me empieza a pedir ayuda y yo le dije: -'¿usted quién es, de dónde salió?',- y me dijo: (Mateo Reyes) yo venía en otro carro y a mí me dejaron atrás pero a ella la botaron, ayúdenos - (…) y yo dije listo, lo voy a ayudar”.

El testigo narró lo que sucedió tras tomar la decisión de ayudarlos: “volví a ver a la chica y ya tenía una línea de sangre en la cara (…), me parqueé y lo primero que hice fue llamar a la línea 123”.

Vega Novoa dijo que le confirmaron un código de solicitud de la ambulancia que atendería a la víctima.

Luego de ese episodio -reveló- no siguió trabajando más durante esa noche y dijo que fue muy duro todo lo que pasó.

Paul Naranjo y Julián Ortegón enfrentan un juicio por el homicidio de Ana María Castro puesto que ellos la habrían arrojado de una camioneta en movimiento luego de salir de una fiesta en la calle 116 con 19.