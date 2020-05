Ándrés Felipe Arias confía en que podrá probar su inocencia 

En entrevista exclusiva de NOTICIAS RCN con el exministro de agricultura, Andrés Felipe Arias quien se encuentra privado de la libertad manifestó que confía en que la Corte Constitucional determine que existe el derecho para que le sea otorgada la segunda instancia y que haya revisión de su sentencia.

El exminisrto Arias está condenado a 17 años de presión tras decisión de la Corte Suprema de Justicia en única instancia, por el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro.

Andrés Felipe Arias señaló que desde hace varios años existe el derecho de que un tribunal independiente revise la sentencia de un ser humano que está condenado a prisión.

“Por eso, desde hace siglos existe una protección y es el derecho a que cuando una persona es condenada, un juez imparcial e independiente revise la sentencia, es una especie de control de calidad, si se quiere”, señaló.

El exminisrto del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, señaló que fue condenado por una Corte "politizada" que estaba en contra del Gobierno al que él hizo parte y que meses después, miembros de ese alto tribunal resultaron inmersos en hechos de corrupción.

“Un tribunal que estaba politizado en contra del gobierno que yo serví y defendí, que tuvo unos integrantes que años después se comprobó que tenían vínculos con esquemas de corrupción”, indicó.

“Nosotros probamos en juicio mi inocencia, los testigos que llevaba la Fiscalía hablaban a mi favor, me condenan por un delito que es celebrar unos convenios de ciencia y tecnología con una entidad de la Organización de Estados Americanos, tal como lo han hecho todos los ministros que iba antes de mí, me condenan por un peculado en favor de unos terceros que no conocía y hacia los cuales no tenía ni un interés ni nada”, manifestó Arias.

En tres días la Corte Constitucional se pronunciará sobre el caso de Andrés Felipe Arias para determinar si tiene el derecho o no de una segunda instancia ante el mismo tribunal que lo condenó.