Armando Benedetti llegó a la Corte Suprema para rendir indagatoria por caso Fonade

El exembajador Armando Benedetti llegó a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria en el caso que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

La diligencia estaba programada para las 8:30 de la mañana en la sede de la Corte Suprema de Justicia en el norte de Bogotá y el exfuncionario se quejó, ya que hace unos días fue intervenido quirúrgicamente por una masa cancerígena que le fue extirpada y los médicos le ordenaron guardar reposo.

“A mí el sábado pasado me extirparon un pólipo cancerígeno de cinco centímetros. Yo le había pedido a ella que me diera un plazo porque me citó en menos de 72 horas, no lo quiso hacer, me pasó del viernes para el lunes. Hoy estoy convaleciente, el médico me dijo que tenía que estar tres o cuatro días acostado, no llevo ni dos y estoy aquí parado”, resaltó.

Benedetti reclamó que la magistrada Cristina Lombana lo siga citando pese a que la Corte resolvió una recusación contra la funcionaria judicial y le ordenó apartarse de uno de los procesos que avanza en el tribunal contra el exembajador. Dijo que es “un delirio furioso que tiene ella por perseguirme, de no darme garantías”.

Agregó que “ya la corte dijo que la recusaron, me amenazó con cambiarme el abogado si no venía hoy... yo de verdad no sé qué hacer ante ese delirio furioso, frenético y hasta loco y demente que tiene por hoy, ya yo la acusé disciplinariamente, ya la aceptaron, ya la recusaron y yo no sé qué hace llamándome todavía”.

En ese sentido, mencionó que el caso que avanza por el escándalo del Fonade es una nueva emboscada judicial, pues dijo que no hay pruebas que prueben su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

“Esto es una denuncia de Jaime Lombana como mandada a hacer por Vargas Lleras y con el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Esto es una emboscada más, donde no hay ni un testigo ni una prueba”, concluyó.

Cabe destacare que en el expediente por ese caso son mencionados los excongresistas Musa Besaile y el ‘Ñoño’ Elías, pero Armando Benedetti dijo que ambos exsenadores han declarado a su favor en las diferentes diligencias en las que han sido citados.