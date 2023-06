Armando Benedetti no tiene intención de evadir la justicia, asegura su abogado

La defensa de Armando Benedetti aseguró a RCN Radio que el saliente embajador de Colombia en Venezuela no tiene intención de evadir la justicia y advirtió que solo comparecerá a la Fiscalía General de la Nación cuando sea notificado de manera formal.

De acuerdo con su abogado David Benavidez, una vez sea notificado por parte del despacho que lo requiere se presentará a la Fiscalía, pero guardará silencio.

Según el jurista, la no asistencia de Benedetti Villaneda a la Fiscalía no constituye una estrategia para dilatar la investigación, sino que no se cumplieron los protocolos establecidos para convocarlo a una diligencia ante este organismo.

El exembajador fue citado por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de que en una declaración juramentada amplíe la información sobre el supuesto aporte irregular de 15.000 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Esta línea de investigación por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro está siendo coordinada por Gabriel Jaimes Durán, fiscal jefe de la Unidad Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia.

A través de una carta dirigida a la Fiscalía General de la Nación, el exembajador indicó que se acogerá a su derecho a guardar silencio.

“Si bien estoy atento a los llamados que me hace la administración de justicia, de cara a la entrevista programada para el día de hoy 23 de junio de 2023, me acogeré a mi derecho fundamental de guardar silencio, previsto en el artículo 33 de la Constitución Política”, señala uno de las apartes de la carta de Armando Benedetti.

Así mismo, señaló que “lo anterior, porque conocí a través de medios de comunicación que la Fiscalía me incluyó en la lista de investigados en un caso de presunta corrupción en el Gobierno Nacional, y aunque formalmente no recibí citación a esta diligencia de entrevista, me enteré de ella por los medios de comunicación, en una nota de prensa donde dice que soy llamado en el marco de un proceso que gira en torno a la presunta financiación ilegal de la campaña del Presidente”.

De acuerdo con Benedetti, “es fácil advertir la relación entre la investigación en la que estoy siendo llamado a declarar, y aquella en la que aparezco como indiciado. Razón suficiente para ejercer el mencionado derecho constitucional”.

Esta es la carta del exembajador Armando Benedetti: