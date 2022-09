Armando Benedetti recupera el apartamento al que le aplicaron extinción de dominio

En octubre del año pasado el hoy embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, estuvo en el ojo del huracán por cuenta de un operativo en el cual las autoridades adelantaron el embargo de un apartamento en Bogotá como parte de una investigación por un presunto incremento patrimonial injustificado.

En su momento el entonces senador del Pacto Histórico confirmó que se le aplicó la extinción de dominio a este inmueble, en medio de un proceso simultáneo que adelanta la Fiscalía a la par de la investigación que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia en su contra, por enriquecimiento ilícito.

Este miércoles, casi un año después de este operativo, el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Bogotá tumbó la medida cautelar de extinción de dominio sobre el apartamento de Benedetti. Por tanto, el juez ordenó que se le devuelva el inmueble ubicado en la tercra con calle 85 al embajador.

Cuando se le ordenó la extinción de dominio a su inmueble, Benedetti cuestionó fuertemente el actual de la Fiscalía: “La Fiscalía acaba de tomar una decisión sospechosa, desmedida e ilegal de extinción de dominio contra el apartamento de Altos del Retiro por hechos acontecidos mucho antes de ser propietario. ¿CÓMO PUEDO PARAR ESTÁ VULGAR PERSECUCIÓN? No tengo garantías”, indicó.

El hoy embajador también señaló que la extinción de dominio no es en contra de él: "Es contra la anterior propietaria de quien se aduce no ha podido acreditar hasta ahora el origen de los recursos para adquirir el apartamento. Anuncio que me declararé como víctima en este proceso”.

Cabe recordar que a pesar de que se le devuelve el apartamento a Benedetti, la investigación por enriquecimiento ilícito aún sigue abierta y continua.