Así mismo, señaló que, “lo anterior, porque conocí a través de medios de comunicación que la Fiscalía me incluyó en la lista de investigados en un caso de presunta corrupción en el Gobierno Nacional, y aunque formalmente no recibí citación a esta diligencia de entrevista, me enteré de ella por los medios de comunicación, en una nota de prensa donde dice que soy llamado en el marco de un proceso que gira en torno a la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente”.

De acuerdo con Benedetti: “es fácil advertir la relación entre la investigación en la que estoy siendo llamado a declarar, y aquella en la que aparezco como indiciado. Razón suficiente para ejercer el mencionado derecho constitucional”.