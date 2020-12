Arranca discusión de ley que permite a paramilitares comparecer ante la JEP

La Comisión Primera del Senado arrancó la discusión, en primer debate, de un proyecto de ley que le permite a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) escuchar los testimonios de los paramilitares en el marco del conflicto armado.

La iniciativa establece que los desmovilizados de las autodefensas podrán acudir a la JEP, en calidad de comparecientes, pero no se podrán acoger a los beneficios que allí se plantean.

El senador Roy Barreras indicó que los paramilitares deberán permanecer en Justicia y Paz, pero su testimonio en la justicia transicional servirá para esclarecer la verdad y así se pueda reparar a las víctimas.

“No van a ir a la JEP, no es cierto que el proyecto vaya a premiar paramilitares o que cambien de instancia, o que por ir a la JEP se cese la persecución penal, reitero que se quedan en Justicia y Paz, no es cierto que haya indultos para paramilitares u ofertadas de impunidad”, sostuvo.

El congresista aclaró que estos delincuentes “permanecen en Justicia y Paz y lo único que hacen es acudir como testigos comparecientes, digan toda la verdad y obtengan un certificado de verdad y con ese certificado regresen a la Fiscalía para poder determinar su readmisión”.

Sin embargo, el Centro Democrático no apoya este proyecto porque considera que el mismo no aporta al esclarecimiento de la verdad.

El senador Santiago Valencia sostuvo que “si muchos de ellos ya incumplieron en la Ley de Justicia y Paz y algunos de ellos fueron extraditados por haber incumplido, no tendría ningún sentido que si ya estuvieron en un sistema de justicia y paz ahora, para ir a la JEP, se les ofrezca que puedan tener unos beneficios más generosos en ese sistema”.

“A mí sí me parece muy delicado que lo que se esté haciendo es premiar exparamilitares que ya incumplieron el acuerdo, que no aportaron verdad, para que lo hagan ahora entonces en la JEP. No queremos impunidad para las Farc, pero tampoco para los paramilitares”, manifestó.

La votación en primer debate de este proyecto de ley fue aplazada para la próxima sesión y, al parecer, el mismo tendría el respaldo suficiente para que pueda pasar a la plenaria.