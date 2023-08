Asesinato de Luz Mery Tristán: se revelan nuevos detalles sobre el atroz caso

Exesposa de Andrés Ricci ya lo había denunciado por agresión

Recientemente se conoció la denuncia de María Del Pilar Jaramillo, la exesposa de Andrés Gustavo Ricci, quien por medio de sus redes sociales reveló que había denunciado a este hombre por varios casos de maltrato que sufrió durante su matrimonio con el hoy detenido.

“Me amenazó que su novia me iba a demandar por ponerla en las redes, la verdad todo esto lo estoy haciendo porque siempre me quede callada, estamos acostumbrados a la violencia desde siempre”, explicó la mujer haciendo referencia a su relación con Ricci.

Le puede interesar: Trabajadores del condominio donde vivía Luz Mery Tristán hablan sobre el presunto asesino: era celoso con ella

Aunque la publicación fue realizada en 2017, da una luz a las autoridades sobre los posibles antecedentes que tenía el empresario. “Él me pego muchas veces, me prohibía salir con mis amigas, y yo, que es lo peor de todo, lo permitía, me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití, llevo cinco meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme”, indicó.