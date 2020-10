Así terminó la audiencia en el caso contra el exsenador Álvaro Uribe

Mientras entregaba las razones para apelar la decisión de libertad del exsenador Álvaro Uribe, el exfiscal Eduardo Montealegre aseguró que pedirá al juez superior del circuito, encargado de dirimir esa apelación, se tengan en cuenta cinco puntos, entre ellos, compulsar copia a la Comisión de Acusaciones y al Presidente de la República por incurrir en un acto de indignidad que según señaló, habría influido en esa decisión.

De igual modo dentro de su solicitud de apelación el abogado también aseguró pedirá que se compulse copias a Gabriel Jaimes, fiscal que lleva el caso contra el exsenador, por el delito de prevaricato.

Así mismo Montealegre aseguró que la decisión de dejar en libertad al expresidente Uribe es contraria a la Constitución Nacional y significa una violación al debido proceso a la igualdad, al acceso la justicia y además se vulneraron valores constitucionales como la prevalencia del derecho material sobre las fuentes.

Sumado a ello, el voceros de los denominados como victimas en este caso, aseguró que se estaba cometiendo un error en dejar en libertad al exsenador a quien calificó como '"supremamente peligroso en materia de derechos humanos".

"Acaban de dejar libre a un hombre que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos y esa es la consecuencia" destacó y agregó que es una argumentación que está basada en el principio de favorabilidad, pero que en este caso la Fiscalía está faltando a los derechos de las victimas por omisión, hecho al que debió reaccionar la juez de Garantías.

Por su parte, Jaime Granados defensor de Uribe se pronunció frente a los recursos de apelación presentados por el representante de las víctimas.

"Son tantas las mentiras y los improperios que se han presentado por quienes han presentado el recurso, que no me alcanzaría el tiempo y prefiero renunciar a lo que mi corazón me dicta por obedecer al sentido común y respeto a la audiencia" indicó el abogado.

En ese mismo sentido, el jurista aseguró que no se ha entendido por parte de las victimas, el tema del cambio a ley 906 "Si lo entendieran aceptarían un principio básico del derecho que toda persona se presume inocente mientras no quede en firme una resolución que diga lo contrario".

"La verdad no se impone a cualquier precio, existe una regulación conmensurada que busca la aplicación de la justicia y en este caso lo que se postula es una ponderación de las garantías, el derecho a que la verdad pueda brillar pero que está subordinada a un juicio justo" agregó.

Al finalizar la audiencia luego de 9 horas, en relación a lo dicho por el vocero de las victimas, el abogado de Uribe señaló que esto no es un caso de lesa humanidad, "es un supuesto caso de soborno a testigo y fraude procesar, así que no hay que maximizar como se pretende".