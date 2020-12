En ese sentido, explicó que “esas personas tomaban las mejores decisiones, dada la información que se le entrega a la Sociedad Hidroituango y después no reuníamos permanentemente, le hacíamos seguimiento a lo que ocurría en la junta directiva (…) hacíamos seguimiento, revisábamos, escuchaba todas las observaciones que teníamos que hacer y sobre eso trabajábamos de manera conjunta”.

Sergio Fajardo dijo que confía en que la decisión de la Contraloría haya sido de buena fe y que detrás de esa imputación por responsabilidad fiscal tras la emergencia de Hidroituango, no haya ningún tipo de intereses políticos.

“Este celular mío está que echa humo desde ayer, la cantidad de mensajes que me sugieren eso (…) y entonces se pregunta qué hay detrás, a quién le sirve, esto. El problema es que hay una desconfianza en la sociedad muy profunda en las instituciones (…)”, dijo Fajardo.

Más información: Duque recorrió Hidroituango y reiteró que generará energía en 2022

El exgobernador de Antioquia concluyó que “yo me he hecho un propósito y es pensar que esto es de buena fe y voy a responder como he respondido siempre. No me voy a dejar distraer para que me perturbe, empezar a ver fantasmas en cada parte, a desenfocarme de las preocupaciones que tiene Colombia”.