Audios de Óscar Iván Zuluaga salpican a Alexander Vega, actual registrador

Este sábado, la revista 'Semana' reveló dos audios de conversaciones entre Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta sobre la presunta entrada de dineros de Odebrecht a la campaña de 2014. Las grabaciones, como ya lo había anticipado Darcy Quinn en La FM, fueron aportados por García Arizabaleta, quien se ha convertido en testigo estrella del caso tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.

En contexto: Óscar Iván Zuluaga habría aceptado recibir dineros de Odebrecht

Los audios, presuntamente, muestran que Zuluaga estaba al tanto de la entrada de dineros de Odebrecht y que incluso había tratado de que el escándalo no salpicara a su hijo, David Zuluaga Martínez, quien fue parte de la campaña. Óscar Iván Zuluaga, cabe recordarlo, sería imputado por la Fiscalía, como bien se conoció el pasado 13 de junio.

Alexánder Vega, mencionado en los audios de Óscar Iván Zuluaga

Y hay otra parte de los audios que ha levantado gran revuelo: la mención a Alexánder Vega Rocha, actual registrador. Según se escucha, Óscar Iván Zuluaga le contó a García Arizabaleta que Vega Rocha lo buscó cuando estalló el escándalo de Odebrecht.

En contexto: Caso Odebrecht: Fiscalía no pedirá medida de aseguramiento contra Óscar Iván Zuluaga

"Yo estuve en el CNE [Consejo Nacional Electoral] y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? 'Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca'. Que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso. Como quien dice, oiga, lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando", dice Zuluaga.

"Álex Vega es de la tesis de que no pase nada (...) Tablas quiere decir que no van a pedir que compulsen copias en la Fiscalía de nada a nadie", responde García Arizabaleta, según los audios revelados por 'Semana'

Alexánder Vega Rocha es el registrador nacional desde el 6 de diciembre de 2019. Antes de desempeñar ese cargo, Vega Rocha fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2014 y 2018.

Vega también fue presidente del CNE, entre 2016 y 2018, y durante ese tiempo esa corporación archivó dos procesos que se adelantaban por el caso de Odebrecht. Primero, en octubre de 2017, archivo la investigación a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga sobre el supuesto pago al publicista Duda Mendonça por parte de la multinacional brasileña.

En segundo lugar, en agosto de 2018, el CNE decidió declarar la caducidad del proceso contra miembros de la campaña de Juan Manuel Santos de 2014. En ese sentido, los magistrados de ese momento rechazaron la ponencia que pedía sancionar la campaña, teniendo en cuenta que el exgerente de esta, Roberto Prieto, ya había reconocido la entrada de dineros de Odebrecht.