"Aunque reconozco sus delitos, no veo en él un criminal, sino mi padre": hija de Carlos Lehder

"El narcotráfico es un flagelo que, obviamente no solo en Colombia y más hoy en día, sigue creciendo. Lastimosamente, no paró con la captura de mi padre ni la captura de los capos de los 80, pero aunque pienso que también en otras circunstancias ellos tenían otro pensamiento, también muy diferente. No creo que hubieran pensando que eso se fuera a volver esta guerra que se volvió, mucho menos las consecuencias que se viven hoy en día".

"Pero él es más consciente de los actos (...) Ha tenido muchos años para recapacitar y ahora salir y ver cómo obviamente está el mundo y las consecuencias de tantos actos de muchas personas que no podemos negar", añadió Mónica Lehder.

De otro lado, ella también se refirió a la forma en que la han marcado los delitos de su padre: "Siempre se han cerrado puertas, no lo puedo negar. Vivimos en un país donde la sociedad hace que los delitos sean heredables, aunque obviamente por ley los delitos no se heredan, pero la sociedad sí no los hace heredar".

"Han sido muchas puertas las que se han cerrado, pero igual yo nunca he estado involucrada en ningún negocio ilícito. Tengo mi hoja de vida limpia. He tratado de construir mi vida. Amo a mi papá con todas las fuerzas de mi alma, siempre he llevado mi apellido y a mi padre con la frente en alto. Nunca lo he negado ni me he avergonzado de él, pero no ha sido sencillo llevar las consecuencias de muchos actos".

"Yo en él solo veo un papá. Yo no veo lo que tú me dices. Aunque reconozco sus delitos, para mí no es un criminal sino mi padre. Entonces, eso siempre lo he tenido en mi corazón. Por eso siempre he luchado por él (...) por su libertad, por podernos ver. Siempre lo he hecho desde el amor de una hija", agregó.