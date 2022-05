Autoridades investigan si 'Los Rolex' de Medellín estarían detrás de robo a abogado en Chapinero

En las últimas semanas se han registrado una serie de robos en la localidad de Chapinero, en donde los residentes y transeúntes del sector han manifestado sentirse inseguros por esta clase de hechos que no se presentaban con tanta frecuencia como actualmente.

El caso más reciente fue reportado este fin de semana, en el cual, dos hombres le robaron un reloj, marca Rolex, avaluado en 40 millones de pesos a un abogado que se encontraba transitando en su vehículo por este sector.

Según lo dieron a conocer las autoridades, los delincuentes ya fueron capturados y judicializados, y al lograr identificar que ambos provienen de la ciudad de Medellín, se estarían adelantando investigaciones para determinar si los hechos estarían relacionados con la banda delincuencial 'Los Rolex' de la capital Antioqueña.

"La Policía judicial está en esa investigación, mirando todo lo que llama ese grupo el cual viene de Medellín, esos sujetos son de hecho de Medellín, tienen antecedentes penales, antecedentes como hurto calificado, hurto calificado y agravado, tienen estupefacientes y también por lesiones, por eso en este momento está en proceso de verificación, ya más adelante se confirmará si se trata de ese grupo", aseguró el teniente Coronel Jeisson López, comandante de Policía de la estación de Chapinero.

Angelo Schiavenato, víctima del hurto, señaló que los agresores le apuntaron con un revólver en la cabeza para pedirle puntualmente el reloj, los dos celulares y una cadena y que afirmó que, “entregué mis pertenencias y me dijeron que tenía que arrancar o me iban a matar, por lo que seguí mi trayecto. Cuando vi que ellos estaban frente al carro y justo me dispararon sin afectarme, pues para evitar que siguieran disparando los arrollé con mi vehículo”.

Es importante resaltar, que las autoridades agregaron que el delito del hurto en esta localidad de la capital colombiana, se ha incrementado en un 10 %, siendo el 'raponazo' una de las modalidades que se presentan con más frecuencia.