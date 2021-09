Benedetti se refiere a supuesta orden de captura tras pronunciamiento de la Corte

“Nadie me ha solicitado formalmente. Pero ayer domingo me llamaron y me dijeron que había una orden de captura y hoy de nuevo me lo dijeron. Como el que nada debe, nada tema; yo vine. Si hay tres personas importantes que te dicen eso, yo vengo hasta aquí para que me detengan tranquilamente. Me dijeron que no había ninguna orden”, señaló.

Vale la pena mencionar que está por vencerse el plazo que tiene fijada la Corte para emitir una decisión dentro del proceso que le adelanta.

A su vez, también habló en redes sociales sobre el cuestionamiento que la Procuraduría realizó al dictamen entregado por la Corte Suprema en su caso. “La Procuraduría dice que el informe con el que me llamaron a indagatoria, que no es un dictamen, tiene fallas estructurales como no tener en cuenta los préstamos, las cesantías, etc. No hay un testigo, no hay una sola prueba, solo conjeturas de los investigadores”, indicó.

Vale la pena mencionar que el senador Benedetti es investigado por presunto enriquecimiento ilícito por cerca de $3.000 millones que no habrían sido declarados ante la Dian como ingreso durante los últimos 18 años, a lo que el congresista respondió que se trataba de sus ingresos por cesantías, préstamos, entre otros ingresos que hacen parte de su sueldo, acumulados durante ese periodo.