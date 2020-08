Buscaremos que la verdad trascienda sin manipulación y pensando en las víctimas: Exjefes de Farc

Varios ex cabecillas de la extinta guerrilla de las Farc como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Pastor Alape entre otros, le enviaron una carta al redactor de los Acuerdos de La Habana, Álvaro Leyva, en la que advirtieron que aunque se busca que la verdad que reclama el país salga a la luz pública "sin tapujos", algunos sectores pretenden manipularla y hasta"distorsionarla".

En uno de los apartes del documento, los exguerrilleros señalaron que "denunciamos que se quiera manipular y distorsionar. Algunos pretenden que ella se torne en un espectáculo circense en el que desde la galería, el público aplauda emocionado cuando las fieras destrozan a los declarantes, cuando de lo que se trata es de publicar sin esguinces todo lo que ocurrió por parte de todos los participantes en la confrontación. Solo eso puede hacer posible la reconciliación".

De la misma forma, los ahora integrantes del partido Farc señalaron que el acuerdo de paz "lo hicimos para que las víctimas pudieran hacer valer sus derechos, conocer los hechos, para que el país tuviera la ilusión de la no repetición y para cambiar las armas por la política".

Aclararon que ellos fueron creadores del llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, "elevado hoy a norma constitucional, de lo cual es garante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU). Por consiguiente, no tenemos la menor intención de escatimar la cuota de responsabilidad que nos corresponde. No acudimos al Sistema obligados por columnas o editoriales de prensa, ni por conminaciones furiosas de nuestros adversarios".

La carta concluye destacando que "seguiremos conversando con nuestros enemigos de otras épocas para que ya por separado, ya conjuntamente, demos a conocer la verdad. Aspiramos a que esta llegue a todos los rincones de nuestra adolorida patria porque queremos un país distinto. Buscaremos a la Comisión de la Verdad para que se convierta en el aglutinante de una verdad pública. Pensamos en las víctimas, pensamos en Colombia. Somos los más interesados en el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz".

Cabe mencionar que el pasado 20 de agosto el exministro Álvaro Leyva, le envió una carta al exjefe de las Farc Rodrigo Londoño (Timochenko) y a Salvatore Mancuso, a quienes instó a contar en el menor tiempo sus versiones de la verdad del conflicto armado en el país

Leyva también hizo un llamado para que se hagan públicas esas declaraciones, con el fin de que el país conozca las versiones de lo que pasó durante varias décadas de violencia en el país.