El fallo de la Corte Constitucional que anuló las sesiones virtuales en el Congreso de la República marcó el debate judicial del día en Colombia. La decisión ha generado dudas tanto en el Legislativo como en la opinión pública por sus alcances.

Tras conocerse la decisión, al medio día de este jueves, una de las primeras preguntas que salió tuvo relación con el futuro del proyecto que fijó la cadena perpetua para violadores de niños, sin duda alguna, la decisión que más marcó la agenda legislativa durante las sesiones virtuales.

Hasta que no se conozca la decisión de fondo de la Sala Plena la duda permanecerá. Constitucionalistas aseguran que la decisión no es retroactiva por lo que el caso no afectará la aprobación de este proyecto.

Se cayó la cadena Perpetua, se perdieron esas lágrimas. https://t.co/DyvFNU9IVb — Francisco Bernate  (@fbernate) July 9, 2020

Sin embargo, para los abogados que ya anunciaron una demanda constitucional ante la misma Corte esta decisión tumba esta decisión, la cual ellos han llamado abiertamente que es contraria a la Carta Política.

Los abogados penalistas Iván Cancino y Francisco Bernate, quienes ya anunciaron la radicación de la demanda, presentaron en sus respectivas cuentas de Twitter sus apreciaciones sobre la decisión de la Corte Constitucional.

Para Bernate, pese a lo contradictorio y complejo del tema que abarcó la Corte, la condena perpetua se cayó antes que fuera avalada formalmente en el Congreso (Cámara de Representantes y Senado) y fuera sancionada por el Presidente de la República.

Una cosa no puede ser inconstitucional solo a futuro . Si las sesiones virtuales son contrarias a la constitución pues lo fueron siempre . Adiós a la cadena perpetua por vicios de forma . Nos dieron un argumento más . @CPenalistas @fbernate @PipeCab @pamelargomez @Lulyheg — Iván Cancino (@CancinoAbog) July 9, 2020

Mientras que para Iván Cancino, esto representa un vicio de forma, la cual podría ser tenida en cuenta por la misma Corte al momento de estudiar el caso.

“Si las sesiones virtuales son contrarias a la Constitución pues lo fueron siempre. Adiós a la cadena perpetua lo fueron siempre. Adiós a la cadena perpetua por vicios de forma”, precisó el jurista.