Califican como una ‘decisión política’ la imputación contra Sergio Fajardo

Por su parte, la senadora Angélica Lozano calificó como absurda esta decisión judicial ya que, bajo ese argumento, varios presidentes de la República estarían en líos judiciales.

“Lamentamos esta actuación fuera de lugar en plena campaña política, confiamos en que Fajardo demostrará sus actuaciones, pero se nota aquí el uso político de la Fiscalía en manos del uribismo”, señaló.

A su turno, el senador Antonio Sanguino, integrante del partido Verde, sostuvo que “no es conveniente para la democracia colombiana y para la transparencia de la competencia electoral que apenas inicia una intromisión indebida de la Fiscalía General de la Nación. Para ninguna democracia es aconsejable y resulta contraria a ella, la politización de la justicia”.

El senador Roy Barreras coincide con esta posición, pero espera que Fajardo pueda aclarar este asunto ante las autoridades correspondientes, con el fin de continuar su camino de cara a la contienda electoral.

“No es bueno que se judicialice la justicia ni que se politice la Justicia. No soy amigo personal del profesor Sergio Fajardo, pero le deseo que pueda aclarar absolutamente estas circunstancias y que pueda participar con total libertad en el debate electoral para el que se ha preparado toda su vida el debate presidencial del 2022. No se puede sacar candidatos de la contienda por vías distintas a las urnas y a la voluntad popular”, dijo.

El senador Rodrigo Lara espera que el exgobernador Fajardo pueda salir avante de esta situación que está enfrentando. “Cualquier medida judicial contra un candidato presidencial en época preelectoral es algo supremamente delicado, no acostumbro a comentar decisiones judiciales, pero en todo caso le puedo desear al doctor Fajardo que por humanidad pueda salir invicto de esta situación”, manifestó.

El senador Gustavo Petro, quien lidera otra coalición de izquierda denominada 'Pacto Histórico', también se pronunció sobre esta imputación de cargos.

“A pesar de todo, espero que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial la Fiscalía meta mano. La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país”, manifestó.

La imputación de cargos que se hará contra el precandidato presidencial Sergio Fajardo, se llevará a cabo en Bogotá en las próximas horas.