Candidato tiene denuncia por estafa: proceso está en juicio

En su defensa, Camilo Andrés Nemocón -pese a que de acuerdo el denunciante fue quien recibió parte del dinero del negocio en cuestión- dijo que el estafado fue él en la compra y venta de la camioneta.

"Hoy quiero contarles sobre un proceso legal, que involucra una compra venta de una camioneta Toyota Fortuner de placa HAY053. El 15 de junio del 2017, cuando un señor Mario Aníbal, representante Blin Renta Car suscribió un contrato compraventa con el señor Edgar Rivera Rodríguez, más de un año antes del que yo quisiera comprar una camioneta", relató.

Y agregó: "Un señor Jhonny Granada publicó una camioneta a través de internet, al ver la publicación pregunté por ella y en ese momento me encontraba fuera de país. Una vez ellos me manifestaron que la camioneta estaba disponible en el mercado yo procedo a hacerle las respectivas revisiones ante la empresa Sura para hacerle un acompañamiento comercial. También pedí un certificado de libertad de dicha camioneta para corroborar que no tuviera ninguna anotación y que estuviera realmente en el mercado, pues me salió como anexo en el documento firmado por ellos que la camioneta no tenía ningún impedimento legal y que estaba totalmente apta para un proceso de compraventa. Como cualquier persona, teniendo acompañamiento comercial de Sura, teniendo certificado de libertad, teniendo la promesa de compraventa del representante legal, procedo a dar unas arras para adquirir la camioneta con la sorpresa de que desafortunadamente nunca me pudieron hacer los papeles y si se configura una estafa en contra mía".

Además, en su defensa sostuvo: "Me veo en la obligación de realizar este video porque sabemos que hay personas malintencionadas que están en este proceso político y van a hacer ver las cosas como no son en realidad, en este caso yo fui la víctima, yo fui el estafado, para lo cual anexo todos los soportes legales".