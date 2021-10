Captura de alias 'Otoniel' ayudará a debilitar su organización criminal, asegura general Navarro

De la misma manera, el oficial señaló que "estas organizaciones no son eternas y no deben perdurar en el tiempo. Por ello, el Gobierno se propuso unos objetivos claros para debilitar estas estructuras, las operaciones contra el 'Clan del golfo' no van a parar y estamos seguros de que esta captura es un punto de quiebre".

Sin embargo, el general Navarro reconoció que los riesgos en materia de orden público se mantienen, al tiempo que precisó que "no vamos a bajar la guardia con las operaciones que adelantamos".

Señaló que las estrategias de las Fuerzas Militares van en varias líneas. "Una contra el cabecilla, otra contra la estructura criminal que ejercen presión, contra los pobladores de la región, además de la erradicación e incautación de insumos ilícitos", dijo.

"No podemos aflojar, porque nuestro país no se lo podemos entregar a las mafias del narcotráfico", añadió.

Finalmente, el comandante de las Fuerzas Militares recordó que desde el pasado 04 de enero de este año se dio la orden de diseñar un operativo para dar con la captura de alias 'Otoniel', mientras agregó que "así fuimos avanzando. Una de las tareas clave era romperle los ocho anillos de seguridad y entender cómo era que este bandido se movía".