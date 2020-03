Cuando regresaba de comprar algo de comer se encontró con un gigantesco operativo. “Cuando regreso al hotel encuentro el show. Me abordaron los de Migración que me trataron remal. Me quitaron mi pasaporte, comenzaron a tratarme como lo peor”, narró.

Las autoridades le reclamaron que no hubiera atendido el protocolo de aislamiento y estuviera “contagiando a todo el mundo”. Tras su detención fue presentada ante un juez de control de garantías. La Fiscalía General le imputó el delito de violación de medidas sanitarias el cual no aceptó.

El juez ordenó su detención domiciliaria. Reseña que desde ese momento ninguna autoridad le ha hecho una prueba para verificar si tiene el Covid-19 o reseñar su estado de salud.

“Mi lugar de destino y mi cuarentena iba a ser en Riohacha que es mi destino final”, aseveró. La mujer se enfrenta a una pena privativa de la libertad que está desde los cuatro y ocho años de prisión de ser hallada culpable.

Reconoce que en el viaje de Estados Unidos a Colombia tomó todas las medidas de protección como el uso del tapabocas y se hizo una prueba para verificar si tenía el virus. Hasta el momento, indica, no ha sentido ningún síntoma.