'Cara a cara' entre Minsalud y juez que exige pruebas PCR a viajeros que lleguen a Colombia

El ministro de salud, Fernando Ruiz, anunció que esta semana se reunirá con el juez 11 administrativo de Bogotá, Giovanni Humberto Legro Machado, quien recientemente ordenó al Gobierno Nacional exigir nuevamente la prueba PCR negativa a los viajeros que quieran ingresar al país, además de una cuarentena de 14 días.

El objetivo del encuentro será explicarle detalladamente al funcionario judicial las razones epidemiológicas, científicas sanitarias y en defensa de la salud pública, por las que no se le pueda dar cumplimiento al fallo.

El ministro Ruiz explicó que luego de haber revisado al decisión judicial y ante la imposibilidad de cumplir el fallo, procedió a la impugnación de la acción.

El Gobierno reiteró a los viajeros que no se exigirá la prueba PCR, hasta que este proceso surta su efecto ante las autoridades competentes y se tenga claridad sobre las acciones a implementar.

El ministro de Salud reiteró que “una medida de cuarentena a 120.000 personas que viajan cada mes, implica efectos en salud mental y tranquilidad pública. Los colombianos tenemos un nivel de agotamiento en ese sentido”, dijo.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Infectología, recomendó no exigir la realización de la prueba PCR antes de ingresar al país, mientras agregó que tampoco es efectiva la cuarentena de 14 días, teniendo que Colombia registra una circulación local del virus.

“La implementación de cuarentena a personas que llegan de otros países, que no presentan síntomas, no aporta ningún beneficio en particular en la prevención de la transmisión del virus”, señaló esa entidad.

En ese sentido, manifestaron que “es importante no instaurar cuarentenas preventivas en personas que llegan de otros países, que no tengan síntomas compatibles con la covid-19 y en quienes no se ha demostrado contacto estrecho con algún individuo portador del virus SARS-CoV-2”.

La Asociación Colombiana de Infectología confirmó que esta conclusión epidemiológica fue realizada tras un consenso de 214 expertos temáticos, 10 expertos epidemiológicos y 9 relatores de alto nivel que representan a 62 Sociedades científicas, 10 instituciones universitarias y 14 instituciones prestadoras de servicios de salud.

Los expertos concluyeron que la aplicación de las medidas de bioseguridad y autocuidado como el distanciamiento físico, el lavado de mano, el uso del tapabocas, además de evitar aglomeraciones, serán importantes para frenar la cadena de contagios de la enfermedad.