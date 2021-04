Carlos Lozada amplia versión en la JEP por asesinatos de Álvaro Gómez, Pizarro y Jesús Bejarano

Cuestionó “el papel de Bejarano en los diálogos de Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), cuando se impidió por parte de él (Bejarano) sobre la participación de manera conjunta de la coordinadora en todo el proceso de dialogo de la década de los 90”.

Más adelante, agregó que “había cierto nivel de confianza. Uno se terminaba enterando de muchas cosas por vías no oficiales, pero en este caso puntual fue una información que me transmitió el comandante. En reuniones de mando, a veces se vertía información que no se podía conocer por parte de otros miembros de las Farc. Es una conversación presencial que tengo con el comandante Jorge Briceño”.

Bejarano fue asesinado el 15 de septiembre de 1999 en las instalaciones de la Universidad Nacional en Bogotá.

Caso Hernando Pizarro y José Fedor Rey

El congresista aseguró que el asesinato de Hernando Pizarro se cometió por cuatro personas que hacían parte del frente Antonio Nariño que, en ese entonces, era comandando por él en Bogotá.

“Los responsables fueron cuatro personas. Quien iba conduciendo el vehículo era Jairo Colmenares, conocido como ‘repelo’, estudiante de la Universidad Nacional. Pero él muere después a manos de la Dijin en una ladrillera; también participa Bladimir Zambrano, que muere después en Mondoñedo. No recuerdo el nombre de las otras dos personas”, dijo Lozada.

El congresista dijo que Pizarro fue considerado un objetivo militar por parte de las Farc porque fue una de las personas que supuestamente contribuyó al fraccionamiento de la extinta guerrilla.

Además, señaló que Pizarro, junto con José Fedor Rey ‘Javier Delgado’, “aparecieron en videos y en noticias hablando a los medios reivindicando el asesinado de 164 guerrilleros que supuestamente eran infiltrados por la inteligencia militar”, en el marco de la masacre de Tacueyó ocurrida entre noviembre de 1985 y enero de 1986 en el municipio de Toribio del departamento del Cauca.

Dijo que el asesinato se hizo después de una labor de inteligencia que duro aproximadamente una semana.

“Sobre esa base, el procedimiento táctico era que el comandante operativo hiciera toma de decisiones en la planificación operativa sobre la base del terreno. Se hace una idea de lo que va a hacer la maniobra y eso se trasmite a mandos superiores y ahí uno respalda esa decisión o no y da recomendaciones”.

El asesinato se perpetró en Bogotá el 25 de febrero de 1995 “en un vehículo camioneta roja que era de esa estructura”, dijo Lozada.