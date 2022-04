Carlos Mattos ofreció 'disculpas' por corromper a la justicia con millonarios sobornos

El empresario Carlos Mattos ofreció "mil disculpas" por haber sobornado a dos jueces de la República y a varios funcionarios de la Rama Judicial para resultar beneficiado con las medidas cautelares que le permitieran seguir comercializando vehículos de la marca Hyundai en Colombia.

Mattos aceptó que pagó 100 millones de pesos a la juez 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, para resultar beneficiado con las medidas cautelares que finalmente impuso y que le permitieron continuar con la autorización para seguir vendiendo vehículos de la marca Hyundai en Colombia.

En contexto: Caso Hyundai: Carlos Mattos aceptó segundo soborno a una juez de la República

Debido a esto, el próximo 7 de junio será condenado por segunda vez dentro del escándalo de Hyundai en Colombia.

En medio de la audiencia que se cumplió este jueves, ante el juez 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Mattos pidió hablar ante el juez para públicamente reconocer su responsabilidad en las millonarias coimas.

"Yo Carlos José Mattos barrero me acojo al mecanismo de terminación anticipada del proceso a través la figura jurídica del allanamiento a cargos frente al delito de cohecho, este allanamiento es consensuado y suficientemente informado y analizado por mi parte con lo cual quiero expresar qué no hay constreñimiento alguno o que se me está induciendo a un error frente al allanamiento a cargos y sus consecuencias jurídicas", dijo Mattos.

Desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), le envió un mensaje a Colombia en el que ofreció disculpas por los daños y perjuicios que se causaron.

Al mismo tiempo, dijo que espera que se le garanticen las condiciones dignas para cumplir con su condena.

"Imploro la magistratura que se me permita cumplir mi condena en el sitio de reclusión más acorde por mi estado de salud y que se me permita acceder a los tratamientos médicos por mis quebrantos físicos que están ampliamente documentados y no con ello, prerrogativas más allá de lo que la misma ley permita, si no que se me permita ser un reo en condiciones dignas. Colombia mil disculpas por los daños causados (...)", señaló.

Vea también: Este año han sido desplazadas más de 4.200 personas en Arauca, advierte la Defensoría

Luego que la Fiscalía General de la Nación hubiese solicitado que se profiera en su contra una condena de 63 meses de prisión (cinco años y dos meses) y que posteriormente, la defensa hubiera solicitado una pena de 32 meses (2 años y seis meses), el juez definirá el monto del tiempo que estará privado de la libertad.

Entre tanto, este viernes 22 de abril se conocerá el monto de la primera condena contra Mattos, por haber sobornado a funcionarios, empleados de la Rama Judicial al igual que al juez Reinaldo Huertas, también dentro del caso Hyundai.