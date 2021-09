Carrusel de la contrataión: Absuelven al exconcejal de Bogotá, Wilson Duarte

Después de seis años de proceso, el juez 40 de conocimiento de Bogotá absolvió al exconcejal Wilson Arias y lo declaró inocente de cualquier responsabilidad penal dentro del escándalo del ‘carrusel de la contratación’.

De acuerdo con la exposición de la jueza, la Fiscalía General no logró demostrar la responsabilidad de Duarte en los hechos de corrupción en contratación que se registraron durante la alcaldía de Samuel Moreno. Ante la duda probatoria absolvió al excabildante.

"La Fiscalía en su condición de titular de la acción penal, teniendo la carga de acreditar la responsabilidad, no pudo llevar a esta funcionaria al conocimiento más allá de toda duda razonable sobre este especial punto, no queda alternativa diferente que absolver a Wilson Duarte, por el delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancia de mayor punibilidad, no porque se haya demostrado plenamente su inocencia sino ante la imposibilidad probatoria de emitir un fallo de condena", explicó la funcionaria.

En su momento, la Fiscalía General lo acusó de haber recibido de parte del secretario de Salud, Héctor Zambrano, la suma de 80 millones de pesos para que no se llevara a cabo el debate de control político contra el proceso licitatorio para la prestación dell servicio de ambulancias que tuvo un valor carcano a los 68 mil millones de pesos.

Desde el 15 de julio de 2014 empezó el proceso en contra del exconcejal que inicialmente estuvo privado de la libertad y posteriormente, fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

También precisó que en este caso no se logró demostrar la inocencia del exconcejal sino que, frente a las pruebas presentadas por la Fiscalía General, quedaron en evidencia varias dudas que finalmente se resolvieron a favor del procesado.