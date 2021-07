Cartagenero le gana tutela a Minsalud para recibir segunda dosis de Pfizer a los 21 días

Cartagena superó las 500.000 dosis de vacunas aplicadas contra la covid-19, dentro de ese número de personas inmunizadas se encuentra Ernesto Camilo Bruges López de 49 años de edad.

Este cartagenero de condición invidente, padre de cuatro hijos, llegó hasta instancias judiciales para que le fuera aplicada la segunda dosis del biológico Pfizer a los 21 días como lo sugiere la misma compañía farmacéutica.

"El jueves 17 de junio cuando me tocó por priorización ponerme la primera dosis me acerque a Cedesarrollo, cuando me iban a poner la primera dosis de Pfizer, me dijeron que había salido un decreto del Ministerio de Salud diciendo que la segunda dosis no se iba a poner a los 21 días, como venía sucediendo, si no a los 90 días, que la próxima dosis me tocaba el 15 de septiembre", contó Ernesto Bruges.

Aseguró que, "dejé que me pusieran la dosis porque era mi interés, cuando llegué a mi casa dije que iba a instaurar una tutela, llamé a mi hermano que es médico para que me facilitará información, le dije a mi esposa que me acompañara en el computador porque yo soy invidente, empezamos a bajar la información frente a la Pfizer, la ficha técnica, lo que había dicho la Organización Mundial de la Salud y me fui llenando de requisitos, el 19 de junio interpuse la tutela contra el Ministerio de Salud".

"El fallo salió a favor el martes 6 de julio, el juzgado 4º civil del circuito de Cartagena de Indias le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social y la Nueva EPS, que en un término de 48 horas me debían aplicar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el covid-19", manifestó Ernesto.

Añadió que, "la EPS me preguntó que por qué presenté la tutela y yo dije que estaba velando por mi salud, no tengo comorbilidad solo soy invidente pero mi esposa solo tiene un pulmón, no puede coger gripa eso para ella es fatal, mi esposa fue vacunada con la primera dosis recientemente".

"Deposité mi confianza en Dios y sabía que lo que estaba pidiendo no era algo descabellado, lo que me impulsó fue mi esposa y me parecía descabellado que en medio de la pandemia extendieran el plazo para la segunda dosis", puntualizó el cartagenero.

Ernesto Camilo Bruges López quien es asesor jurídico, sostuvo que el jueves 8 de Julio se aceró al punto de vacunación y aseguró que no fue necesario esperar hasta el 15 de septiembre para la aplicación de la segunda dosis, puesto que de inmediato fue inmunizado.

"Esto es un precedente, para que a otras personas no les pase lo mismo, al Ministerio se le preguntó en la tutela cuáles eran los soportes científicos para hacer esto y no los hay", concluyó el ciudadano.

Cabe destacar que un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer era esperado este miércoles en Colombia, sin embargo fuentes consultadas del Ministerio de Salud señalaron que por problemas logísticos el arribo de este nuevo lote de los inmunizantes se aplazó para este jueves 15 de junio de 2021.