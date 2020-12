'Cartel de la toga': Luis Gustavo Moreno pediría su libertad condicional

Ante un juez de Ejecución de Penas de Bogotá, el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, podrá solicitar que se le otorgue el beneficio de libertad condicional, argumentando que ya cumplió las 3/5 partes de la condena impuesta en su contra por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada.

El exfuncionario, que fue considerado en su momento como el cerebro del escándalo del 'cartel de la toga', llegó al país tras cumplir su condena en los Estados Unidos por exigirle dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, con el fin de archivar varias investigaciones por corrupción en el departamento en la Corte Suprema de Justicia.

Entre tanto, Moreno tiene vigente en Colombia una condena de 4 años y 8 meses de prisión, por lo que se considera que entre el periodo que permaneció privado de la libertad en el país y posteriormente en EE. UU, ya habría cumplido las 3/5 partes de su sentencia condenatoria y podría solicitar que se le otorque el beneficio de la libertad condicional.

Traslado

Argumentando que existe riesgo de contagio de coronaviurs, el abogado defensor de Moreno solicitó que sea recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), no obstante todavía no se ha definido a qué lugar será trasladado. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), todavía no se ha referido al tema.

Mientras tanto, seguirá colaborando con la justicia teniendo en cuenta que firmó un principio de oportunidad en el que se comprometió a revelar cómo se gestó el 'cartel de la toga' y quienes se beneficiaron de él.

Actualmente se avanza en los procesos contra los exmagistrados, Francisco Javier Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo, al igual que contra los excongresistas, Julio Eugenio Gallardo y Argenis Velásquez.