'Cartel de la toga' también negoció cargos burocráticos: exfiscal Luis Gustavo Moreno

El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno continuó declarando en el juicio contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, por el denominado ‘cartel de la toga’.

Moreno aseguró que no solamente se cobraron y pagaron sobornos sino que también se negociaron y obtuvieron cargos burocráticos y que en ese proceso participó activamente el exmagistrado Ricaurte.

"Las prebendas, los beneficios o los pagos de los actos de corrupción en los que incurrimos y de los que se beneficiaron varios aforados, tuvo consecuencias, no solo con beneficios económicos, sino también en términos burocráticos (...), en el caso de Fonade, el doctor Francisco Ricaurte, junto con Musa Besaile y el exsenador Bernando Elías (conocido como el 'Noño’ Elías), lograron imponer al gerente de Fonade, un señor de nombre Alfredo Bula, según manifestación que me hiciera el doctor Francisco”, dijo.

Moreno aseguró ante el juez 10 Penal del Circuito con Función de Conocimiento que Ricaurte le presentó en su apartamento al que se convertiría en el nuevo gerente nacional de Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

“Me lo presentó el doctor Francisco en su apartamento, además me comentó que lo iban a nombrar (cuando estaban en todo el andamiaje para lograr eso), también me dijo que el cargo se lo habían entregado al partido de la U y que eso era concretamente de Musa Besaile y de Bernardo Elías, y que, junto con ellos, iban a poner al próximo director de Fonade”.

Moreno reiteró que “lo conocí a (Alfredo Bula), cuando me lo presentó el doctor Francisco en su apartamento y posteriormente lo nombraron”.

También señaló que el exmagistrado Ricaurte estaba buscando ansiosamente un constructor o ingeniero civil para aparentemente obtener contratos.

“Incluso, el doctor Franscisco me preguntó que si yo tenía algún ingeniero o constructor conocido, cuando ya tenían a Fonade en el bolsillo”.

Desde la cárcel de Carolina del Norte (Estados Unidos), el exfiscal Moreno aseguró que, “no tenía ingenieros o constructores conocidos” y que al parecer lo estaban buscando para asignarle un contrato pero no sabe para qué obra.

También dijo que la gerencia de Fonade se había obtenido, “como consecuencia del proceso donde se le ayudó al senador Musa Besaile a que no se le capturara, ni que le se abriera una investigación por parapolítica, en el despacho del doctor Gustavo Malo. Investigación instruida por el magistrado auxiliar José Reyes”.

Así se habría planeado

Luego que se hubiese acordado el pago que haría el exsenador Musa Besaile para frenar su captura, por la investigación que se adelantaba en su contra en la Corte Suprema de Justicia, por nexos con el paramilitarismo, se habría estructurado el plan.

“En las reuniones que hacía él (Besaile) directamente con el doctor Francisco Ricaurte, intercambian teléfonos y se llevaban a cabo reuniones en el apartamento (de Ricaurte), él me comentó y me presentó al señor de nombre Alfredo Bula; por eso me entero y lo cuento en su momento en la declaración que di en la Corte Suprema de Justicia, en el proceso del exsenador Musa Besaile, cuando estoy precisando los actos de corrupción que involucraron a todos”.