Caso Aida Victoria Merlano: el lujoso apartamento en el que pagará casa por cárcel en Barranquilla

En su apartamento, ubicado en el barrio El Golf, una exclusiva zona al norte de Barranquilla, se encuentra la influencer Aida Victoria Merlano, donde cumplirá la condena de 7 años y cinco meses bajo la medida de casa por cárcel que le fue otorgada por el juez 20 con función de conocimiento de Bogotá.

Recordemos que la creadora de contenidos estaba viviendo en la ciudad de Medellín por supuestos problemas de seguridad en la capital del Atlántico, no obstante, la condena deberá cumplir en su ciudad de arraigo.

El caso de Aida Victoria Merlano causó revuelo desde la semana anterior cuando se conoció el sentido del fallo en el que, según la influencer, la Fiscalía pretendía pedir una pena de 17 años, sin beneficio de prisión domiciliaria, al encontrarla responsable en calidad de cómplice de los delitos de uso de menores de edad en la comisión de delitos agravado, en concurso heterogéneo con fuga de presos, por el caso ocurrido el 1ero de octubre de 2019, cuando su madre, la exparlamentaria barranquillera, saltó por la ventana de un consultorio odontológico en Bogotá para escapar de los custodios del Inpec y así evadir la justicia colombiana.

Miguel Ángel del Río, quien defiende los intereses de la familia Merlano, indicó a través de sus redes que la condena será apelada.

"...ni el juzgado, ni la Fiscalía no han hecho una construcción indiciaria genuina y legítima, no ha probado la instrumentalización por parte de Aida Victoria de su hermano, no ha probado el nexo causal del aporte concreto de Aida Victoria ni el éxito de la fuga de Aida Merlano en la entrega de unos elementos, de tal manero que, interpondremos el recurso de apelación para que el Tribunal Superior de Bogotá pueda revocar la decisión y Aida Victoria quede en libertad", sostuvo el jurista.

Quien también usó sus redes para pronunciarse fue la excongresista de la República prófuga de la justicia, Aida Merlano Rebolledo.

En una historia de Instagram, la exparlamentaria publicó la imagen de un león acompañado de la frase: “Me llamo mamá, y si te metes con mis hijos…me llamo leona”.

Merlano Rebolledo, quien se encuentra en una cárcel en Venezuela, dijo que “Qué bajo han caído los super poderosos y los que se prestan para cada canallada... Qué vergüenza siento por una justicia corrompida y una fiscalía llena de hampones.

Y sentenció: "ESTAN TOCANDO A MI FAMILIA...Espero que estén preparados para cuando llegue el día de mi regreso. NO LES TENGO MIEDO”.

No obstante, hay que recordar que contra Aida Victoria Merlano cursa otro proceso por enriquecimiento ilícito, sobre el cual señala que aún no ha sido imputada.