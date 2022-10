Caso Álvaro Uribe: En cárceles de EE.UU. buscaron exparamilitares para hundir al expresidente

La Fiscalía General de la Nación reveló dos de las evidencias con las que busca demostrar la inocencia del exsenador Álvaro Uribe Vélez dentro de la investigación que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos para desprestigiar al senador Iván Cepeda.

Se trata de los testimonios del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro y el prestigioso abogado Abelardo de la Espriella.

En la tarde de este lunes, el delegado de la Fiscalía Javier Cárdenas, señaló que la Fiscalía General cuenta con las evidencias que al parecer desconocidos estaban buscando en cárceles de Estados Unidos, más concretamente en Miami a exparamilitares y narcotraficantes que fueron extraditados para que declararan en contra del también expresidente.

La primera declaración juramentada que se presentó en medio de la diligencia fue de Andrés Felipe Arias, quien ocupó el cargo de ministro de Agricultura en el gobierno de Uribe Vélez y quien además fue su hombre de confianza y años más tarde fue condenado a 17 años de prisión por las irregularidades que se presentaron en el programa de Agro Ingreso Seguro.

Según explicó en su testimonio, el exsenador Uribe Vélez es víctima de un montaje planeado por algunos de los excomandantes de los grupos armados ilegales que se aliaron con capos del narcotráfico.

En el video que fue presentado en medio de la diligencia que se desarrolla ante la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, aseguró que durante el tiempo que estuvo privado de la libertad en varias cárceles de Estados Unidos, conoció que excomandantes de grupos paramilitares extraditados en ese país por delitos relacionados con el narcotráfico, le manifestaron que el proceso por presunta manipulación de testigos contra Uribe Vélez, obedecía a un montaje judicial.

Dijo que pudo escuchar esas versiones en medio de la espera que los otros reclusos hacían para reunirse con sus abogados e indicó que a todos los ubicaban en un mismo lugar y que el proceso entre esperar a los abogados y luego, regresar a las celdas se daban las conversaciones.

“Tuve ocasión de conversar con las siguientes personas con alias 'Gordo Lindo', alias 'don Berna', alias 'Cuco Vanoy', alias 'Macaco', alias 'Mi Sangre', muchas de esas personas de narcotráfico que han terminado en ese centro de detención. Y ellos, de su propia cuenta, me empezaron a contar cosas”, declaró Arias.

También dijo que hizo un diario en el que recopiló toda la información que le entregaban los otros reclusos.

"Después que hablaba con ellos subía y tomaba nota como para tener presente y claro lo que me contaban, esto lo hice con ellos y también con otras que me contaban cosas, tanto en la celda porque me tocó con muchos compañeros en esos periodos de encierro, como con aquellos que interactuaba.

También dijo que sueña con publicar un estudio sobre economía y narcotráfico. Arias aseguró que logró contarle todo lo que le decían los otros reclusos al exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Abelardo de la Espriella

El prestigioso abogado de la Espriella declaró ante la Fiscalía tercera el pasado 17 de junio de 2022 que "la extrema izquierda colombiana planeó un burdo montaje contra el expresidente Uribe Vélez".

Según dijo, logró comprobar que a varios exparamilitares y narcotráfico intentaron proponerles todo tipo de beneficios para que declararán en contra del jefe máximo del partido político centro democrático.

"He averiguado sobre todo lo que tiene que ver con el burdo montaje del que ha sido víctima el expresidente Uribe por parte de la extrema izquierda colombiana, puntualmente recuerdo que hace aproximadamente cinco o seis años aquí en la ciudad de Miami, sostuve un encuentro con el señor expresidente y también con Ernesto Yamhure".

Dijo que estaban desayunando cuando "el expresidente Uribe me contó que había recibido una información por parte de Andrés Felipe Arias, según la cual estaban buscando exparamilitares presos en Estados Unidos, sobre todo los que estaban en Miami en la cárcel federal, y me pidió que si tenía alguna información que le averiguara, efectivamente estuve indagando sobre esa circunstancia".

Agregó que "algunos de esos detenidos y sus apoderados dijeron que estaban tratando de proponerles toda suerte de beneficios a esas personas detenidas para que declararan en contra del expresidente Uribe".