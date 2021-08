Caso Ana María Castro: defensa de Paul Naranjo pide su libertad por vencimiento de términos

El abogado John Cadena, defensor de Paúl Naranjo e investigado por los hechos que rodearon la muerte de la joven Ana María Castro, ocurrida el 5 de marzo de 2020 en el norte de Bogotá, pidió que se otorgue la libertad inmediata de su cliente por vencimiento de términos.

Según expuso ante el juez 39 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, se han superado los 120 días que establece la ley desde la radicación del escrito de acusación y el inicio del juicio formal dentro del proceso.

Lea además: Álvaro Uribe anuncia el primer borrador de la propuesta de amnistía general

Cadena señaló, además, que han transcurrido 156 días desde la radicación del escrito de acusación sin que se hubiese iniciado el juicio en contra de Naranjo.

Al mismo tiempo, advirtió que la Fiscalía General de la Nación supuestamente se ha negado a entregar los videos y la información del proceso a la defensa, para continuar con las audiencias preparatorias de juicio.

El abogado defensor señaló que su cliente ha permanecido privado de la libertad durante 138 días, por lo que solicita que se restablezca de manera inmediata su libertad.

“La Fiscalía presenta el escrito de acusación el día 23 de marzo y lo verbaliza el 19 de abril del mismo año, que se surtiera ante el juez 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento; la audiencia preparatoria se comenzó a realizar el día 10 de mayo y cómo consta en las actas de todas las diligencias que presenta la defensa para demostrar el vencimiento de términos”, dijo.

Al mismo tiempo, señaló que la Fiscalía General no entregó tres discos compactos que eran necesarios para el descubrimiento probatorio dentro de las audiencias preparatorias, por lo que la juez en su momento programó una nueva diligencia para el primero de junio.

“Es por causa de la Fiscalía que no se entrega el material probatorio a la defensa, que por cierto es importantísimo porque aparecen varios videos sobre la chatarrería Tolima”.

También señaló que “ya son 138 días que ha estado privado de la libertad Paúl Naranjo. La juez, además, programó juicio para el 6 de septiembre de 2021. Los términos están claramente vencidos y para esa fecha más. Mi cliente tiene derecho de acceder a la libertad y a enfrentar su juicio en esta condición”.

Fiscalía

La delegada de la Fiscalía General de la Nación aseguró que no hubo ninguna dilación en el proceso y que, además, se ha actuado de manera ágil y de acuerdo con los tiempos requeridos en la ley.

Mencionó que de acuerdo a la gravedad de lo ocurrido el 5 de marzo de 2020, fecha en la que falleció en extrañas circunstancias la joven de 21 años Ana María Castro, debe existir un tiempo prudencial y sustentó que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se presentan varios aspectos como complejidad del asunto y lealtad procesal.

Lea también: Gobernador Caicedo salió del país por inminente atentado de las AUC y el 'Clan del Golfo'

Además, narró que la investigación prácticamente inició desde cero, pues no existían indicios sobre los hechos que ocurrieron previo a la muerte de la universitaria, “aquí perdió la vida una mujer joven en condiciones extrañas”.

También agregó que, no hubo ninguna dilación por parte de la Fiscalía durante este proceso y argumentó que “las demoras no son atribuibles a la Fiscalía. Una de las audiencias no se realizó por aplazamiento de la defensa. En la nueva programada hubo una incapacidad médica del fiscal que ya se sale de nuestras manos”.

Explicó también que el 17 de junio de 2021 el entonces fiscal del caso Carlos Gutiérrez, fue incapacitado por un problema visual durante 23 días, lo que obviamente generó un nuevo aplazamiento de la diligencia.

“Si nos apegamos a esto y hacemos los descuentos correspondientes solo han pasado 90 días. No hay vencimiento de términos”, señaló.