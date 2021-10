En el escándalo con la Unión Temporal Centros Poblados se conoció una nueva arista que tiene que ver con la falsificación de una garantía de cupo para acceder a un contrato por más de 16.000 millones de pesos con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) del Ministerio de Justicia.

Lo que se conoció fue que dicha certificación fue expedida por el Banco Itaú a favor del proponente Consorcio Bellavista 2021 (integrado por las firmas Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.S. y JP Servicios S.A.S.) dentro de la licitación pública Uspec-LP-032-2020.

El Ministro de Justicia, Wilson Ruíz, respondió al escándalo y aseguró que no se desembolsó un solo peso para esa licitación. “Allí no se hizo ningún anticipo y segundo el caso ya entró en proceso de liquidación, así que no hubo ningún detrimento patrimonial. Los colombianos deben estar tranquilos de que no se adelantó un solo peso”, dijo Ruíz.

Lo que trascendió es que el contrato tenía como objetivo la construcción del nuevo pabellón y áreas complementarias para el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario Epmsc Medellín (Antioquia).

Desde la Uspec informaron que una vez se conoció sobre la falsificación del documento, se inició un proceso de revisión y actuación administrativa para declarar la nulidad del contrato.

Este nuevo capítulo sobre Centros Poblados se denunció ante la Fiscalía General de la Nación para iniciar las investigaciones por el presunto delito de falsificación de contratos para obtener el millonario contrato con el Estado.

Sobre ese mismo escándalo de Centros Poblados, la procuradora Margarita Cabello Blanco dijo que la entonces ministra Karen Abudinen no se ha acercado para ser escuchada en versión libre y defenderse en la indagación que adelanta ese ministerio público en su contra.