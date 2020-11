Caso chilena: denuncian irregularidades entre abogada y defensa de Juan Valderrama

Indignada se encuentra la familia de la carabinero chilena asesinada, Ilse Amory Ojeda, debido a una presunta nueva estrategia por parte de la defensa de Juan Guillermo Valderrama, condenado en Colombia por este crimen.

Según denunciaron familiares de Amory, los abogados de Valderrama estarían recurriendo a estrategias, que consideran ofensivas, para buscar aparentemente mayores beneficios a la condena que paga el hombre señalado de su desaparición y muerte.

En diálogo con LA FM, Alejandra Ojeda, hermana de Ilse y vocera de la familia víctima, denunció que los abogados de Juan Valderrama están insistiendo para que los hijos de la desaparecida carabinero reciban un dinero, a cambio de firmar un escrito de reparación.

De igual forma expresó su indignación por lo que considera una serie de inconsistencias entre los abogados, tanto de ellos, como del joven condenado.

“Yo necesito que nuestra abogada Vilma Zulay vele por nuestros derechos y que no me siga pasando por encima, porque a mí no me informa de nada, siendo la vocera y representante de la familia, yo me entero por los niños que me consultan antes de dar cualquier respuesta”, reclamó.

De igual forma expresó: “estoy súper indignada porque nuestra abogada, la doctora Vilma Zulay fue la que puso en contacto a mis sobrinos y a este abogada (de Valderrama). Se supone que ella es nuestra defensora y por lo tanto tendría que velar por nuestros derechos”.

En el mismo diálogo, Alejandra acusó a Teófilo Torres, uno de los apoderados de Valderrama, de aprovecharse de la necesidad de los hijos de Ilse para hacer “ofrecimientos absurdos de dinero que, a la final, beneficiarán es al asesino”.

“Hace unos días me enteré que Teófilo, abogado de Valderrama, estaba contactando a mis sobrinos para hacerles firmar un escrito en el que aceptan 10 millones de pesos colombianos en compensación a la familia, como acto de buena voluntad. Pero esa buena voluntad es entre comillas, porque eso tiene un propósito y es buscar otro beneficio en la condena de ese sujeto”, expresó Alejandra.

Agregó que aceptar ese dinero “significa que, a la larga, este hombre (Juan Valderrama) podría tener beneficios por supuesta buena voluntad, logrando, tal vez, casa por cárcel”.

Insistió en que Valderrama, a través de sus abogados, “continúa burlándose de nosotros. 10 millones de pesos, aparte de ser una burla, no compensan los daños ocasionados a mi familia. Ni siquiera compensa los 100 millones que le robaron a mi hermana”.

Agregó que “no me sorprendería que esta gente esté usando el dinero de mi hermana para obtener beneficios a toda costa”.

Ojeda contó que uno de los hijos de Ilse Amory atraviesa por una situación económica complicada y que esa información llegó hasta los abogados de Valderrama, quienes presuntamente habrían aprovechado esta situación para llegar a él y hacerle el ofrecimiento del dinero, a cambio de aceptarlo como reparación a víctimas.

Cabe recordar que la familia se ha negado a este ofrecimiento de dinero desde antes de la lectura de fallo condenatorio, argumentando que fue mucho más lo que Juan Valderrama le habría hurtado a la chilena.

“Yo en agosto ya le había solicitado a la abogada que rechazara la reparación económica que ofrece esta familia e hiciera el incidente de reparación, que eso es lo que se supone que está curso, pues creo que así se logra hacer algo más correcto”, dijo la hermana de Amory.

Pero, según Alejandra, debido a la difícil situación económica de su sobrino Mario, lograron persuadirlo para aceptar firmar la reparación que ofrecen, intención que se frustró gracias a que la familia se dio cuenta y el otro hijo, Jonathan, se negó a recibir el pago.

“Jonathan desistió de recibir ese dinero mal habido y no sería capaz de vender a su madre, o la memoria de ella, por nada. Como familia estamos indignados, no vamos a aceptar ese dinero y no vamos perder todo este proceso por un ridículo”, expresó Ojeda.

Sobre este tema la familia expresó estar impactada por el actuar de los abogados de ambas partes y además por la demora de la abogada Zulay en darles respuesta sobre el escrito de reparación.

“Le hemos pedido copia del escrito y que nos informe en qué va el proceso, pero lo único que dijo era que no tenía respaldo de eso y que fue presentado así no más; es algo que encontramos poco serio”, señalaron las víctimas.

Debido a estas presuntas inconsistencias, los familiares de Ilse hicieron un llamado a la Fiscalía para que “de ser posible, nos cambie de abogado, por alguno que realmente sea correcto y vele por nuestros derechos, los de Ilse y los de la familia”.