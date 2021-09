Caso de Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez por 'chuzadas' lo decidirá la Corte

La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra sobre el futuro judicial de Edmundo Del Castillo y César Mauricio Velásquez, condenados a 63 meses de prisión por su responsabilidad en el escándalo de las 'chuzadas' del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Eduardo Gómez, abogado defensor de Edmundo Del Castillo, dijo en entrevista con RCN Radio, que se presume la inocencia de su cliente ya que no hay órdenes de captura vigentes en su contra y que hasta que la Corte no resuelva la decisión, no está en firme el fallo de segunda instancia de condena.

“Recibimos con respeto la decisión del tribunal, pero disentimos. Claro que se probó que existía una organización criminal, pero no se probó que hubiera participación del señor Velásquez y el señor Del Castillo”, dijo el abogado.

Dijo que ya impugnaron esa decisión ante la Corte Suprema, e indicó que el juez de primera instancia había absuelto a los exfuncionarios tras señalar que no existía una prueba directa en su contra.

“Solo existían testimonios de referencia y allí la sorpresa e inconformidad con esta decisión. La defensa cuenta con 30 días para sustentar la impugnación ante el tribunal que remite el recurso a la Corte”, dijo el abogado quien explicó que la decisión final podría conocerse a mediados del 2022.