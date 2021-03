Caso de Jineth Bedoya seguirá en Corte IDH aún sin la presencia del Estado: abogada Krsticévic

Luego de la solicitud de nulidad presentada por el Estado Colombiano dentro del proceso por abuso sexual y tortura a la periodista Jineth Bedoya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, rechazó dicha petición tras considerarla improcedente.



En diálogo con RCN Radio, la abogada defensora de Jineth Bedoya, Viviana Krsticévic, indicó que la recusación que hizo el abogado Camilo Gómez en representación de la Agencia Jurídica del Estado, no tiene sustento fáctico, ni jurídico.

"Estábamos esperando esta decisión, esta solicitud de recusación no tiene ningún sustento jurídico... Sin embargo, la decisión de la Corte IDH es un gran alivio y estamos listos para continuar el proceso", dijo la abogada Krsticévic.



La defensora aseguró que el proceso va a continuar, independientemente de la decisión que tome la Agencia Jurídica del Estado, de acompañar o no dichas diligencias.



"Si el Estado no se sienta, igual el proceso sigue. Hay pruebas en la etapa de la Corte, lo que falta son dos declaraciones de peritos y el alegato. El Estado haría mal en no sentarse y la Corte recuerda que muchos estados que han cuestionado a los jueces, como en Venezuela con el caso de Leopoldo López, vuelven a sentarse en la mesa y continúa el proceso", indicó.