El abogado Mauricio Pava, defensor del exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial, Sergio Fajardo, aseguró que la Fiscalía General de la Nación busca responsabilizar a su cliente de la comisión del delito de peculado por devaluación, que no está descrito en el Código de Procedimiento Penal.

En diálogo con RCN Radio, el abogado señaló que confía en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, "porque es un poder judicial independiente", luego que la Fiscalía acusará a su cliente ante ese tribunal.

El apoderado de Fajardo agregó que cinco años después de que su cliente fuera absuelto, ahora busquen imputar conductas penales que según él Sergio Fajardo no cometió.

"Recibimos con entusiasmo la audiencia de la Corte Suprema el día de ayer, porque es un poder judicial independiente juicioso", señaló.

El abogado defensor del exgobernador también señaló que "la pregunta que seguramente se hicieron los magistrados fue por qué si es un proceso qué es auditado, registrado y visto por la Contraloría, para ese ente de control fiscal no hubo ninguna irregularidad en su momento, lo que se suma a la exoneración que hizo la Procuraduría ya hace algunos años por este tema y ahora sí".

Cabe mencionar que Sergio Fajardo es investigado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, tras un convenio que se firmó con el Banco Corpbanca Colombia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea).

El abogado Pava manifestó además que no es procedente que se investigue a su cliente por una conducta que no está consagrada en la Constitución Política de Colombia.

"La Fiscalía General independiente a que acuse por dos delitos, no puede acusar por un delito que no existe porque hay un principio objetividad. Uno no puede decirle a Sergio Fajardo que ha afectado los recursos públicos y que eso quede simplemente como una anécdota de los anales judiciales, el peculado por devaluación no existe", indicó.